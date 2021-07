Il giocatore si avvicina all’Atalanta: oggi l’incontro a Casa Milan

L’Atalanta vuole chiudere per Tommaso Pobega il prima possibile, così che l’ex centrocampista dello Spezia possa essere a disposizione di Gian Piero Gasperini dai primi giorni di ritiro.

Come riportato da Calciomercato.com, questo pomeriggio il classe ’99 si è recato a Casa Milan per discutere del suo futuro con la dirigenza rossonera. Ormai il suo destino sembra essere segnato, c’è solo da definire costi e formule con il club bergamasco.

I nerazzurri hanno per il momento messo sul piatto un’offerta da 12 milioni di euro. Il Milan vorrebbe spingere per ottenere qualcosa in più, ma non sembrano esserci dubbi sul fatto che l’affare si farà.