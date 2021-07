Il Francoforte su un attaccante del Milan: offerta ufficiale!

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano attraverso il suo profilo Twitter, l’Eintracht Francoforte ha presentato un’offerta ufficiale per Jens Petter Hauge che si aggira sui 7/8 milioni di euro.

Il Milan, tuttavia, avrebbe rispedito l’offerta al mittente poichè reputa il prezzo del cartellino del giovane talento norvegese superiore all’offerta presentata dal club tedesco.

Colloqui in corso tra le due società, con l’esterno di proprietà del Milan, il quale quest’anno ha collezionato 24 presenze condite da 5 gol e un assist, che potrebbe seriamente lasciare Milano per approdare in Germania.