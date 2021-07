Il giovane attaccante dice sì al Milan

Il Milan è sempre più in pole per Kaio Jorge. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, il giocatore ha detto sì alla società rossonera.

Dopo questa intesa di massima, rimane da trovare l’intesa con il Santos, club di proprietà del cartellino dell’attaccante. Il prezzo richiesto dal club brasiliano è pari a 10 milioni di euro, decisamente troppi per il Diavolo.

La soluzione potrebbe comunque trovarsi: il Milan è disposto a pagare un piccolo indennizzo per far suo il classe 2002. Superato quest’ultimo ostacolo la trattativa per portare il giovane talento in Italia potrebbe concretizzarsi.

Kaio Jorge milita nel Santos, storica squadra in cui giocò Pelé, dal 2018 ed il suo bottino ammonta a 75 presenze e 15 gol tra tutte le competizioni, nazionali e continentali.