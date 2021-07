Il Liverpool fa sul serio, pronta offerta faraonica per il centrocampista

Da tempo raccontiamo dell’interesse del Liverpool per Franck Kessie, calciatore in scadenza l’anno prossimo con il Milan che ancora non ha trovato la quadra per il rinnovo di contratto.

Il calciatore avrebbe chiesto uno stipendio da circa 6 milioni l’anno, cifra che inizialmente il Milan non era disposto a concedere; adesso, però, sembra volerci arrivare, aggiungendo qualche bonus: si parla di 5,5 milioni bonus compresi.

Ciononostante, come racconta il Corriere dello Sport, però, l’interesse del Liverpool è concreto. Il quotidiano spiega che i Reds avrebbero promesso al giocatore un contratto da 6 milioni nel caso si liberasse a costo zero dal Milan. Dunque un discorso legato al prossimo anno

In aggiunta la squadra inglese potrebbe offrire una ricca commissione per Atagana, manager del centrocampista ivoriano.

Il Milan vuole trattenere a tutti i costi il calciatore ivoriano, riconoscendogli un ruolo centrale nel progetto, ma le avance del Liverpool rendono la trattiva più complessa.