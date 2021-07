Il Milan ha scelto il futuro di Pobega

Dopo la stagione allo Spezia Tommaso Pobega è tornato a Milanello per cercare di convincere Stefano Pioli a tenerlo in rosa per la prossima stagione.

Il club ligure lo rivorrebbe ma il centrocampista sta scalando le gerarchie e sta facendo tutto il possibile per rimanere al Milan.

Il club rossonero sembra essere convinto dalle prestazioni del giovane italiano tanto che, secondo quanto riportato da Tuttosport, l’eventuale cessione avverrebbe solo nel caso in cui i rossoneri chiudessero un nuovo colpo in mediana prima della fine del mercato.