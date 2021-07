Il Milan vuole calare il poker: proposta per il talento del Santos

Il Milan ha l’ambizione di sferrare un colpo dopo l’altro in questa sessione di mercato. Massara e Maldini, nel giro di una settimana, hanno portato a termine ben tre iniziative: Giroud dal Chelsea, Diaz dal Real Madrid e Ballo-Tourè dal Monaco (di questi ultimi due manca l’ufficialità). Ma la campagna di rafforzamento per i rossoneri non finisce qui: stretti contatti con il Santos alla ricerca di un total agreement per Kaio Jorge. Il brasiliano classe 2002 gode di grande stima da parte del club di via Aldo Rossi; i rossoneri hanno deciso di provare a prenderlo subito, senza aspettare la scadenza del contratto prevista a dicembre 2021.

Come riferisce Calciomercato.com, Il Santos sa di non poter trattenere Kaio Jorge e parte da una valutazione di 10 milioni di euro per cederlo questa estate. Il Milan ha fatto una prima offerta da 6 milioni di euro e ha la sicurezza di riuscire a chiudere l’operazione. La dirigenza milanista sa che sul giocatore ci sono diverse società, tra cui la Juventus, come anche ribadito in conferenza stampa dall’allenatore dei Meninos da Vila Fernando Diniz:

“Lo vogliono tanti club europei. Kaio, anche se giovane, gioca sempre più con maturità. Ha molta personalità, […] conosce bene il ruolo, crede in sé stesso ed è un attaccante di alto livello“.

L’area tecnica milanista spinge per questa trattativa, forte anche della volontà degli agenti di non portare il giocatore via a zero per rispetto del club brasiliano. La negoziazione entra nel vivo; Kaio Jorge può diventare il prossimo colpo in prospettiva del Diavolo.