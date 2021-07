In Spagna sono sicuri, il difensore del Milan partirà: ecco dove andrà

Non solo mercato in entrata per il Milan. Ci sono ancora molti giocatori che dovranno lasciare la squadra per diminuire i costi.

Secondo Sport, Alessio Romagnoli lascerà senza dubbio il Milan. Pioli lo ha definito il capitano del Milan, ma secondo il quotidiano catalano il suo futuro è lontano da Milano. Infatti, il Barcellona sarebbe interessata al difensore rossonero. Giovane e soprattutto con costo poco elevato, in questo modo il Barcellona vorrebbe rinforzare la difesa.