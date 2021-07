Kessie: “Calhanoglu e Donnarumma? Non posso decidere per gli altri”

Nell’intervista di Kessie rilasciata alla GdS, c’è spazio anche per l’addio di Calhanoglu e Donnarumma. Ecco la sua opinione.

“Ovviamente c’è dispiacere per la loro partenza, abbiamo condiviso insieme una parte importante della nostra vita, e Gigio al momento è il miglior portiere al mondo. Ma io non posso entrare nelle decisioni degli altri, comando solo per me. Dispiace che siano andati via, ma sono arrivati nuovi giocatori importanti, da Milan“.