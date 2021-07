La strada che porta ad un centrocampista si fa più insidiosa

In attesa di chiudere per il ritorno a titolo definitivo di Sandro Tonali, il Milan sta esaminando altre ipotesi per il centrocampo. Stefano Pioli necessiterebbe di almeno un altro innesto in mediana, considerando le assenze di Kessié (Olimipiadi) e Bennacer (lenta riabilitazione dopo l’operazione al piede).

I rossoneri hanno come principale intento la firma del francese del Chelsea e former milanista Tiémoué Bakayoko. Cionondimeno, in base a quanto dice La Gazzetta dello Sport, “Non si prevedono tempi brevi“. Il club milanista vuole il centrocampista o in prestito con opzione di acquisto o in un affare permanente low-cost, dato che il contratto del francese sarebbe stato valido fino al giugno 2022.

Sarebbe, perché i Blues hanno appena esteso al 2023 il contratto del giocatore, approfittando di una clausola automatica che si sono assicurati nei negoziati passati. Questo sicuramente frena il Milan, che sperava di poter chiudere l’affaire Bakayoko in pochi giorni, assicurandosi così un centrocampista conosciuto e che brilla in fase di non possesso. Come per Giroud, la socieà di via Aldo Rossi aspetta segnali dal Chelsea, nell’ottica di un eventuale svincolo gratutito.