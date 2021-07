Il Milan ha deciso cosa fare con Rafael Leao: l’attaccante portoghese, reduce da una stagione tra alti e bassi, continuerà ad essere aspettato dalla società di via Aldo Rossi.

Infatti, al contrario delle ultime voci riguardanti una sua possibile partenza, secondo Tuttosport, i rossoneri credono molto in lui e sperano in una sua consacrazione nella stagione che verrà.