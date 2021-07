Terminate le vacanze post Europei, è ora di iniziare la nuova stagione in rossonero per Mike Maignan e Ante Rebic con il primo che oggi si è recato per la prima volta a Milanello da nuovo portiere. Domani sarà il turno di Oliver Giroud mentre per Simon Kjær qualche giorno di vacanza in più poiché arrivato in semifinale con la sua Danimarca.

