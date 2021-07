Marianella: “Giroud acquisto clamoroso per il Milan, può fare tanti gol”

Intervenuto a Sky Sport 24, il giornalista Massimo Marianella, esperto di calcio inglese, ha parlato dell’arrivo di Giroud al Milan:

“Giroud è un acquisto clamoroso per il Milan sia per le cifre per cui è arrivato che per la sua forza in campo. È ancora un giocatore fortissimo e i 4 gol a Siviglia di questa stagione lo dimostrano. Nel nostro campionato farà molto bene e credo possa fare 15-20 gol a stagione. Il Milan aveva bisogno di un 9 inteso come ruolo, poi non credo alle scaramanzie della maledizione della maglia. Può giocare anche con Ibrahimovic. Ha una fisicità importante e in Serie A questo fa la differenza“.