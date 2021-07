La dirigenza rossonera ha aperto il casting per il post Calhanoglu, tanti i nomi osservati in questi ultimi giorni. Non sarà sicuramente facile rimpiazzare il fantasista turco, che negli ultimi 18 mesi soprattutto era diventato uno degli imprescindibili di Pioli e del suo Milan. Tra i numerosi profili osservati spicca quello di Mikkel Damsgaard, autore di una buona stagione con la maglia della Sampdoria e protagonista attualmente all’Europeo con la sua Danimarca.

Trattativa difficile

Damsgaard può giocare in più posizioni nel tridente alle spalle della punta, e la sua duttilità è una delle caratteristiche che più piace. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, però, il grande ostacolo è rappresentato dalla valutazione che fa di lui Massimo Ferrero. Infatti, solo pochi giorni fa, il numero uno blucerchiato ha dichiarato incedibile il gioiello danese perchè vuole farlo arrivare ad una valutazione tra i 30 e i 50 milioni.

Trattativa in salita quindi per il Mila. La dirigenza rossonera potrebbe però giocarsi la carta Andrea Conti, profilo molto apprezzato dal futuro allenatore della Samp Roberto D’Aversa.