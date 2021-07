Mercato, Hauge sempre più lontano dal Milan: le ultime

Jens Petter Hauge è più vicino a lasciare il Milan in questa sessione di calciomercato. Il norvegese non è stato convocato per l’amichevole contro il Nizza in programma questa sera in Francia

Il motivo della mancata convocazione, stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, è la trattativa tra il Milan e l’Eintracht Francoforte, da settimane sulle tracce del calciatore.

La prima offerta da 7-8 milioni di euro era considerata troppo bassa dai rossoneri ma nelle ultime ore l’Eintracht Francoforte si è avvicinato alle richieste del Milan che vuole non meno di 12-13 milioni di euro.