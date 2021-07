Il Milan lo vuole, parla il padre: “Vi posso solo dire che c’è qualcosa”

Il Milan vuole Nikola Vlasic del CSKA Mosca. Dalla Russia parlano già di discorsi ben avviati tra le due società, con una distanza che potrebbe essere limata nel giro di qualche giorno.

Il fantasista croato ha dato l’ok al trasferimento, e anzi starebbe spingendo per far sì che la trattativa vada in porto. A maggior conferma del fatto che qualcosa si sta muovendo, ha parlato ai microfoni di net.hr il padre del giocatore:

“C’è qualcosa, ma per ora è tutto quello che posso dirti. Queste cose di cui non si dovrebbe parlare molto, finché non sono chiuse“.