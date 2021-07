Milan – Pro Sesto (3-0): il tabellino del match

L’amichevole tra Milan e Pro Sesto, cominciata alle 17 a Milanello, vede passare in vantaggio i rossoneri dopo soli 19 minuti grazie a un goal di Bennacer, servito da Theo Hernandez.

Bastano altri tre minuti ai rossoneri per raddoppiare il vantaggio sulla squadra di Sesto San Giovanni, al minuto 22 infatti, Rafael Leao, servito in profondità da D. Maldini, ha infilato il pallone in porta con un bellissimo tiro a giro. Al 38esimo arriva anche il terzo goal, firmato Samu Castillejo.

Assente oggi pomeriggio Alexis Saelemaekers, che a causa di un affaticamento muscolare non è potuto partire neanche dalla panchina.

La formazione rossonera: Tatarusanu; Gabbia, Tomori, Romagnoli, T. Hernandez; Tonali, Bennacer; Castillejo, Krunic, D. Maldini; Leao.

A disposizione: Plizzari, Pseftis, Desplanches, Conti, Hauge, Pobega, Colombo, Caldara, Di Gesù, Capone, Robotti, Kerkez. All. Pioli (4-2-3-

La formazione della squadra sestese: Del Frate; Giubilato, C. Maldini, Marzupio, Caverzasi; Gattoni, Marchesi; Motta, Gualdi, Scapuzzi; Capogna.

A disposizione: Fasolini, Gianelli, Costante, Della Giovanna, Beltramini, Kone, Carnevale, Grandi, Parrinello, Serra, Ferrero. All. A. Filippini (4-2-3-1)