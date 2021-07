Moggi critico su Calhanoglu: le parole

L’ex dirigente della Juventus Luciano Moggi in un’intervista esclusiva al canale YouTube “Il Calcio con il Mahmoudy” ha parlato del Milan di Pioli, soffermandosi soprattutto sul tanto discusso addio di Calhanoglu.

Secondo lui, la perdita dell’ex numero 10 rossonero non è stata così importante, anzi. Ecco un estratto delle sue parole:

“Calhanoglu non è una grande perdita anche se lasciare a zero un giocatore è sempre un errore. Il Milan ovviamente ha bisogno di rinforzi però per sapere i giocatori che necessitano si deve sapere le caratteristiche di quelli che ci sono.”