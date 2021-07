“Né Milan né Juve”: così il giornalista sportivo su un giocatore di Serie A

Nel corso di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha discusso dello stato di cose di Luis Alberto, in rotta con la Lazio ed accostato a Milan e Juventus in questi giorni. Queste le sue parole:

“Il giocatore non ha intenzione di presentarsi in ritiro e non ci sono squadre italiane dietro, non c’è il Milan né la Juventus. Abbiamo fatto le nostre verifiche e non ci sono squadre di Serie A dietro la situazione di Luis Alberto“.

Sembra quindi sospeso l’interesse della dirigenza rossonera nei confronti dello spagnolo. Ad ogni modo, rimane chiaro come il club di via Aldo Rossi sia alla ricerca di un trequartista, di un numero 10.