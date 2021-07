Niang pronto a tornare in A: attesa per la decisione

Un ex Milan sarebbe pronto a fare il suo ritorno in Serie A. Come riferito da Gianluca Di Marzio, M’Baye Niang potrebbe indossare la maglia della neopromossa Venezia nella prossima stagione. Tra il Rennes e i lagunari la trattativa è entrata nel vivo già nelle prossime settimane e si potrebbe chiudere sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Non è il discorso economico a frenare la chiusura della trattativa bensì i dubbi di Niang di accettare di ripartire da Venezia. Una decisione è attesa per lunedì. Ancora 48 ore e si saprà se l’ex attaccante di Milan, Genoa e Torino farà il suo ritorno nel campionato italiano