Novità su Kaio Jorge: arrivano conferme dall’Argentina

Kaio Jorge è il nome caldo per l’attacco del Milan. Dopo l’arrivo di Olivier Giroud e la conferma di Zlatan Ibrahimovic, ora l’obiettivo della dirigenza rossonera è quello di aggiungere un terzo attaccante giovane e di prospettiva alla rosa.

Il brasiliano del Santos andrà in scadenza a dicembre di quest’anno, ma ha promesso al suo club che non partirà a parametro zero. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, le richieste per lasciarlo andare sarebbero di 4/5 milioni di euro. Maldini si è fin qui spinto a 2 milioni.

Intanto, arrivano conferme sull’accordo trovato col giocatore. Anche l’emittente argentina Tyc Sport parla di un’intesa totale tra il Milan e l’entourage del classe 2002. L’affare potrebbe sbloccarsi già nei prossimi giorni.