Ostacolo per arrivare a Bakayoko: Il Chelsea pronto a favorire un club

Tiemoue Bakayoko è uno degli obiettivi per rinforzare il centrocampo del Milan. La sua esperienza in rossonero ha segnato tanto il centrocampista francese che non ha mai nascosto la volontà di tornare al Milan. Potrebbe esserci la possibilità che questa trattativa si apra con buone possibilità di esito positivo, solo se il Chelsea dovesse accettare il prestito con diritto di riscatto.

Ma le insidie ci sono e di altissimo livello. Qualche settimana fa si parlava di una Juve attenta alla situazione Bakayoko qualora dovessero fallire le trattative Locatelli e Pjanic. Stamattina è Il Mattino a riportare un ritorno di fiamma del Napoli. Dopo l’infortunio di Demme, si va alla ricerca di un centrocampista ma al momento i partenopei non hanno possibilità di investire sul mercato.

Secondo la redazione napoletana, sarebbe stato lo stesso Chelsea a proporre il prestito secco di Bakayoko con il Napoli che dovrebbe accollarsi solo l’ingaggio. Scenario di mercato al momento difficilmente concretizzabile in questi termini ma l’evoluzione di questa trattativa sarebbe comunque da monitorare.