Overmars: “Non è in vendita, è troppo importante per noi”

A proposito della trattativa in corso che potrebbe portare Dusan Tadic a Milano, ha parlato il ds dei lancieri Marc Overmars, chiarendo la posizione del club olandese in questa situazione.

Queste le sue parole, riportate da Gianluca Di Marzio: “Dusan al momento non è in vendita, è troppo importante per noi. Abbiamo iniziato qualcosa di bello tre anni fa e lui rappresenta il cemento tra i mattoni dell’Ajax. E’ fondamentale per il nostro progetto.“

Si complica, dunque, la trattativa per il fantasista serbo per il Milan che dovrà riuscire nell’ardua impresa di strappare all’Ajax uno dei giocatori fondamentali – se non IL giocatore fondamentale – del loro progetto.