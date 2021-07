Per il Milan in arrivo un nuovo sponsor: tutto grazie alla Champions

Nell’edizione odierna il quotidiano TuttoSport ha messo ha evidenziato le mosse finanziarie della società rossonera. II club di Aldo Rossi infatti non è concentrata solo sul mercato ma anche su altri fronti come quello relativo agli sponsor in modo da ampliare l’area delle sue partnership commerciali e delle sue sponsorizzazioni.

Dopo gli accordi con BMW affiancata da Banco BPM, EA Sports e Skrill il Milan ha rinnovato con Snaipay e nelle prossime settimane dovrebbe arrivare l’intesa con un altro sponsor, ovvero Oppo.

Oppo è un’azienda cinese che produce telefoni cellulari e che è in forte risalita dopo i guai di Huawei con gli U.S.A. Un segnale confortante che dimostra come l’accesso alla prossima edizione della Champions League abbia spalancato le porte per nuove partnership commerciali.