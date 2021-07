Quale numero di maglia sceglierà Giroud? Ecco le tre opzioni!

Manca ormai soltanto l’ufficialità per poter definire a tutti gli effetti Olivier Giroud un giocatore del Milan. Il centravanti francese, infatti, sta svolgendo le visite mediche di rito per poi spostarsi, nel pomeriggio, a casa Milan per la firma del contratto che lo legherà ai rossoneri per almeno 2 anni, con opzione sul terzo.

I quotidiani sportivi oggi in edicola, parlando dell’arrivo di Giroud al Milan, si concentrano anche su un interrogativo: quale numero di maglia sceglierà l’ex giocatore del Chelsea?

Il numero 9 sembrerebbe essere quello più gettonato, quasi sempre indossato da lui e libero attualmente al Milan, nonchè numero distintivo del centravanti puro; tuttavia, dopo l’addio di Filippo Inzaghi, quel numero ha portato discreta sfortuna a tutti i centravanti del Milan che l’hanno indossato: nessuno si è imposto e quasi tutti hanno segnato pochissimi gol.

Oltre al numero 9, dunque, restano due alternative: il 18, lasciato libero da Soualiho Meïte, oppure, come suggerito da Tuttosport, il 20 che indossò in rossonero Oliver Bierhoff, ultimo “Oliviero” a sbarcare a Milano sponda Milan, che fece discretamente bene.