Rinnovo-Kessie, c’è la data dell’incontro

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, mentre oggi si giocherà l’ultima partita dei gironi tra Costa d’Avorio e Germania, valevole per l’accesso alla fase a eliminazione diretta, ci sarà l’incontro per decidere il futuro di Kessie.

Dopo le parole al miele del centrocampista che hanno fatto capire che il tutto sarà molto più semplice, bisognerà trovare comunque un accordo su quanto percepirà l’ivoriano per i prossimi anni. Per Kessie come prosegue il quotidiano, la dirigenza rossonera è pronta a chiudere un occhio, visto che sarebbe disposta a superare e il tetto massimo dei 4 milioni di stipendio, arrivando fino a 6.