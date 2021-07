Rinnovo Kjaer: procede bene la trattativa

Il Milan in questa sessione di mercato ha tra gli obiettivi anche quello di trattare i rinnovi di molti giocatori per poterli trattenere in rossonero. Alcune trattative non hanno portato i risultati sperati (quelli di Donnarumma e Calhanoglu), altre invece procedono in modo positivo.

Come riporta La Gazzetta dello Sport procede con grande costruttività il dialogo con i rappresentanti di Kjaer per il rinnovo del contratto. Il difensore apprezza l’idea di firmare sino al 2023 ed ovviamente anche la società è felice di trattenere ancora un giocatore così importante, sia dal punto di vista tecnico, che da quello umano.