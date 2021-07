Sacchi elogia la gestione del Milan: “Tutti dovrebbero fare così”

Ormai non più in attività, l’ex allenatore leggenda del Milan Arrigo Sacchi, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, parlato della gestione che sta avendo il Milan in questi ultimi anni, elogiandola: “Giroud? Ultimamente ha giocato poco, può essere un rischio. Ma, se non vuoi spendere montagne di soldi, devi sapere che qualche inconveniente può esserci. E poi, dove non si arriva con i soldi, mi hanno sempre insegnato che si può arrivare con le idee. Al Milan le hanno. Tutti dovrebbero fare così. Vincere facendo i debiti equivale a barare”.

