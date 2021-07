Sarri bacchetta Luis Alberto e il Milan osserva: la situazione

Maurizio Sarri, durante la conferenza stampa di presentazione, ha parlato così di Luis Alberto dopo la mancata risposta alla convocazione:

“Luis Alberto non ha risposto ad una convocazione, è un problema gestionale e societario. Dal punto di vista morale deve parlare con me e con i compagni. E ci deve convincere sui motivi di questo ritardo. Altrimenti dovrà chiedere scusa a me e agli altri. Nelle mie squadre non è prevista la pena di morte per chi non rispetta le regole, ma certe situazioni vanno comunque chiarite bene”.

Nel frattempo la dirigenza del Milan, che è alla ricerca del post Calhanoglu, rimane vigile sulla situazione che si è venuta a cercare in casa dei biancocelesti.