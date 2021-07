Seconda avventura in rossonero per Brahim Diaz: cifre e nuova formula

Oltre all’arrivo di Giroud delle scorse ore, il Milan ha concluso l’operazione che riporterà a Milano Brahim Diaz. In attesa del sostituto di Hakan Calhanoglu, la società rossonera ha trovato l’intesa vincente con il Real Madrid per il trequartista spagnolo. Diaz aveva già dato il benestare per il suo rientro a Milano, dopo la scorsa stagione in prestito; ora freme nell’attesa di tornare a lavorare con i compagni di squadra e con Pioli. Nelle ultime ore, è cambiata la formula del suo trasferimento. Ecco il tweet dell’esperto di transfer marketing Fabrizio Romano che delinea gli aspetti terminali della negoziazione:

“Brahim Diaz sarà oggi a Milano per sottoporsi alle visite mediche come nuovo giocatore del Milan, contratto firmato. Arriva in prestito per 2 anni [3 milioni di euro] con opzione di acquisto [22 milioni di euro], il Real Madrid ha una clausola di riscatto per 27 milioni di euro. 🔴⚫ #ACMilan“.

Ora è tutto fatto. Secondo SkySport, tornerà a Milano sabato.