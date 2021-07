Si complica la pista Tadić: spunta un altro obiettivo per il Milan

Secondo quanto riferito da Claudio Raimondi a SportMediaset, per Dusan Tadic c’è stata la chiusura da parte dell’Ajax che ha comunicato al Milan di ritenere indispensabile il giocatore serbo per il progetto dei “lancieri”.

Svanito l’obiettivo Tadic dunque, i rossoneri cambiano strategia e hanno deciso di fare all-in su un giocatore in particolare: Francisco Román Alarcón Suárez, noto anche come Isco. Lo spagnolo, in scadenza di contratto con il Real Madrid nel 2022, è diventato l’obiettivo numero uno della dirigenza rossonera.

Il centrocampista classe 1992 non rientra nei piani di Carlo Ancelotti, neo allenatore dei Blancos, il quale a breve comunicherà al 29enne di Benalmádena l’intenzione di lasciarlo partire. Il costo del cartellino è di 20 milioni di euro con un ingaggio che si aggira intorno agli 8 milioni di euro a stagione. Gli ottimi rapporti tra il Milan e Real Madrid potrebbero favorire il decollo della trattativa.

Si prospettano giorni importanti per il mercato del Milan, intanto i tifosi rossoneri sono in trepidazione per quello che potrebbe essere il colpo dell’estate.