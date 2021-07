Si va a comporre il “mosaico” delle amichevoli estive pre-Serie A

Successivamente alle vacanze estive, tre giorni fa il Milan ha fatto ritorno in quel di Milanello per iniziare subito a preparare al meglio la prossima stagione. Nel corso del pre-campionato, come da prassi, il club milanista disputerà alcune amichevoli per verificare se i calciatori siano (già) physically fit.

Come scrive Tuttosport, il 14 luglio il Diavolo debutterà a Milanello contro la Pro Sesto, militante in Serie C. Il 31 del mese poi farà il suo esordio internazionale, fissato all’Allianz Riviera, casa del Nizza.

Dopo questi due match, i rossoneri giocheranno il 14 agosto al Nereo Rocco di Trieste contro i greci del Panathinaikos; e più avanti è probabile che si svolga una sfida contro il Valencia.