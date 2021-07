Sky – Baiocchini: “Lunedì visite mediche per Giroud”. Ma il mercato attaccanti non è chiuso

Intervenuto in diretta su SkySport, Manuele Baiocchini ha fatto il punto della situazione sul mercato in entrata del Milan. Nonostante l’ormai prossimo arrivo di Giroud, il mercato degli attaccanti non è chiuso.

Ecco i prossimi obiettivi rossoneri tra visite mediche e firma di Giroud e probabili nomi per l’attacco: “Giroud dovrebbe arrivare al Milan lunedì con le visite mediche. I rossoneri verseranno al Chelsea un milione di euro più un milione di bonus al raggiungimento di obiettivi piuttosto difficili; si sta cercando di definire proprio questo milione di bonus per dare il via libera alla partenza del giocatore. A prescindere dall’arrivo di Giroud, il Milan ha bisogno di un attaccante anche di prospettiva. Stiamo parlando di Kaio Jorge, talento brasiliano, che arriverebbe da gennaio; c’è anche Lorenzo Colombo che è in raduno con la squadra. Insomma, Giroud e non solo… La strategia è di prendere un attaccante già rodato, fatto e finito, che ha vinto tantissimo, ma il Milan ha bisogno anche di un attaccante anche di prospettiva“.