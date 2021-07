Tonali, fumata bianca vicina. Nella trattativa verrà inserito Giacomo Olzer

Fumata bianca vicina per Sandro Tonali. Ieri è andato in scena un summit tra il dt rossonero Paolo Maldini, il ds Frederic Massara e il presidente del Brescia, Massimo Cellino. Entrambe le parti sono ottimiste ed oggi è in programma un nuovo contatto telefonico, stando a quanto riferito dalla Gazzetta dei Sport.

La rosea spiega che rispetto ai 35 milioni di euro pattuiti un anno fa, i rossoneri otterrano uno sconto importante dal Brescia, che ha deciso di andare incontro alla volontà del centrocampista.

Per ridurre la parte cash, Giacomo Olzer, calciatore della Primavera milanista, verrà ceduto a titolo definitivo al club di Cellino, anche se il Milan potrebbe decidere di inserire il diritto di recompra.