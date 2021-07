Ufficiale – Il giovane Capanni ceduto in Lega Pro

Un altro giovane rossonero lascia il Milan: è ufficiale il trasferimento di Luan Capanni alla Viterbese. L’attaccante classe 2000, reduce dall’esperienza in Spagna al Racing Club, lascia nuovamente il Milan in prestito con diritto di riscatto e si trasferisce dunque in Lega Pro. Il comunicato della società laziale:

“La società U.S. Viterbese 1908 è lieta di annunciare che Luan David Capanni Dias è un nuovo calciatore gialloblù. L’attaccante arriva a titolo temporaneo con diritto di riscatto dal Milan. Per il brasiliano classe 2000 nell’ultima stagione sportiva 9 partite con la maglia del Racing Santander“.