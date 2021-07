Un giocatore dell’Everton in uscita: il Milan ci pensa

Il Milan continua ad essere alla ricerca di un trequartista. Il nome più in voga che circola nelle ultime ore è quello di James Rodriguez.

Secondo il quotidiano spagnolo Marca, infatti, il colombiano, attualmente in forza all’Everton, avrebbe ben poche possibilità di rimanere nel club di Liverpool.

Ciò è dovuto anche all’avvicendamento tecnico avvenuto sulla panchina con Rafa Benitez cha ha sostituito Carlo Ancelotti, tornato al Real Madrid e da sempre grande estimatore di James.

I rossoneri però non sono l’unica pretendente: sul giocatore, già da tempo, c’è anche l’interesse del Napoli. Si prefigura, quindi un derby italiano di mercato per portare in Italia il capocannoniere dei Mondiali 2014 che, sicuramente, da allora non ha perso le sue qualità tecniche.