Un nuovo Hub di Quartiere contro lo spreco alimentare apre a Milano con la collaborazione della Fondazione Milan

Un nuovo Hub di Quartiere contro lo spreco alimentare apre a Milano grazie alla collaborazione della Fondazione Milan che, con un contributo di 75.000 euro, ha permesso di rigenerare lo spazio del Comune di Milano in via Appennini 50. L’obiettivo dell’Hub è quello di raggiungere una raccolta pari a 60 tonnellate di cibo all’anno, equivalenti a 220.000 pasti e non solo. Questo progetto riguarda anche la presenza di un market solidale e di alcune attività di formazione destinate a donne e minori in difficoltà.

I fondi per dare vita a questo progetto sono stati ricavati grazie all’iniziativa Derby Together, con la quale i tifosi potevano acquistare dei biglietti virtuali per sostenere la squadra nel derby contro l’Inter lo scorso 21 febbraio. Ogni tifoso avrebbe potuto ricevere anche una lettera di ringraziamento, un portachiavi in edizione speciale e diversi premi.