Vezzali (Sottosegretaria): “La mia proposta sulla riapertura degli stadi”

Ormai ci siamo. Dopo la “cabina di regia” tenutasi nel pomeriggio, verso le 17 ci sarà un’importante Consiglio dei Ministri che approverà il decreto sui green pass. Il mondo del calcio è spettatore interessato. Dopo circa un anno e mezzo, la nuova stagione calcistica e sportiva potrebbe ripartire con il pubblico. Quale capienza?

La Sottosegretaria allo Sport, l’ex campionessa Valentina Vezzali, regala una speranza al monde del calcio e non solo. Prima della partenza per il Giappone dove raggiungerà la delegazione del CONI per l’inaugurazione dei Giochi Olimpici e la cerimonia di apertura che si terrà domani a Tokyo, ha twittato quanto da lei proposto alla “cabina di regia”.

“Capienza del 75% per gli impianti sportivi all’aperto e del 50% per quelli al chiuso in zona bianca e, in zona gialla, aumentare gli attuali limiti massimi di 1000 persone all’aperto e 500 al chiuso. È questo ciò che ho chiesto alla cabina di regia prima di partire per Tokyo2020″.