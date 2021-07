Il vice Theo Hernandez potrebbe arrivare da Parma

Il Milan sta lavorando per rinforzare la rosa dei terzini oltre ai titolarissimi Calabria e Theo Hernandez. Mentre per il vice Calabria la rosa dei candidati è nota, per quanto riguarda il vice Theo, un nome nuovo è uscito nelle ultime ore: Giuseppe Pezzella.

Come riportato da Manuele Baiocchini ai microfoni di Sky Sport 24, il Milan sarebbe interessato al terzino sinistro del Parma. Ecco le sue parole: “Attenzione per il terzino sinistro, potrebbe esserci la valutazione su Giuseppe Pezzella, che è sceso di categoria con il Parma. Il Milan ha fatto una valutazione. La settimana scorsa sembrava un affare ben avviato, poi il Milan si è preso qualche giorno in più per decidere. Come nome nuovo possiamo dire che Giuseppe Pezzella è un’idea, non ancora una trattativa”.