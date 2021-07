Ziyech o Isco: questo è il dilemma per il numero 10 del Milan

Dopo che la prossima settimana il Milan concluderà le operazioni con Chelsea e Real Madrid per Giroud e Brahim Diaz, la dirigenza rossonera punterà tutto sul grande nome per la trequarti. Stefano Pioli richiede un giocatore di pregio e di caratura internazionale, per poter alzare il livello in vista del doppio impegno Serie A-Champions.

Secondo il Corriere dello Sport, il primo nome che spicca nella lista è quello di Hakim Ziyech, marocchino del Chelsea. Il suo ruolo naturale è l’esterno destro, ma può giocare anche dietro la punta, creando superiorità numerica grazie alla sua esuberanza tecnica. I rapporti con i Blues sono buoni dopo gli affari Tomori e Giroud e il club milanista ha già dato il suo benestare in cui dovesse partire in prestito tra qualche settimana.

Nelle ultime ore filtrano notizie di Isco in uscita dal Real Madrid di Carlo Ancelotti. La società di via Aldo Rossi ha raccolto informazioni sulle condizioni economiche per un’eventuale iniziativa, ma le parti non hanno ancora aperto alcuna trattativa. Ovviamente il 29enne spagnolo rappresenterebbe un bel salto in avanti dal punto di vista qualitativo, ma le attuali pretese di ingaggio risultano eccessive.