Ziyech pista complicata ma ancora percorribile: il punto della situazione

Nonostante i due acquisti in due giorni, il Milan non sembrerebbe intenzionato a rallentare nè tanto meno fermare le trattative che la vedono coinvolta dall’inizio della sessione di mercato estiva.

La priorità dei dirigenti, dopo l’addio di Chalanoglu, continua ad essere l’acquisto di un trequartista di livello che possa non far rimpiangere il turco e soprattutto che possa conferire a mister Pioli delle valide alternative tattiche per il suo 4-2-3-1.

Uno dei nomi che più fa gola alla dirigenza rossonera non può che essere Hakim Ziyech, trequartista marocchino del Chelsea, accostato al club di via Aldo Rossi già da qualche settimana e che non sembra molto entusiasta dell’idea di rimanere a Londra un’altra stagione dopo la deludente stagione appena trascorsa.

Secondo numerose testate giornalistiche, tra cui il Corriere dello Sport e Tuttosport, la trattativa non è tramontata del tutto, nonostante le eccessive richieste economiche (circa 35 milioni di euro) del club inglese, poichè il fantasista classe ’93 rappresenta la prima scelta sulla trequarti per Pioli, e un suo acquisto sarebbe fondamentale soprattutto in chiave tattica, data la duttilità dell’ex numero 22 dell’Ajax.