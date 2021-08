Accelerata Milan, quasi fatta per il ritorno del centrocampista

Viste le future indisponibilità di Kessie e Bennacer, che parteciperanno alla Coppa d’Africa, il Milan è da tempo alla ricerca di un’occasione per allungare la rosa a centrocampo, poiché nel periodo di gennaio e febbraio potrebbero rimanere a disposizione solamente Tonali e Krunic.

Dopo giorni di lavoro, è quasi fatta per il ritorno di Tiémoué Bakayoko. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti con il Chelsea per definire il trasferimento in prestito del francese, il quale ha già raggiunto l’accordo con il Milan accettando un bel taglio sullo stipendio. Il Milan sta per riaccogliere il 27enne francese, che nella scorsa stagione ha giocato in serie A ma con la maglia del Napoli.