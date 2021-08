Adli deve andarsene dal Tolosa: c’è la conferma

Non solo Yacine Adli del Bordeaux, il Milan segue con interesse anche Amine Adli. Il centrocampista del Tolosa è in scadenza di contratto nel 2022, di conseguenza il club francese vorrebbe cederlo per non perderlo a zero.

A confermare la tesi è Damien Comolli, Presidente del Tolosa intervistato a La Dépêche: “Non giocherà più nessuna partita fino alla fine di agosto. Il club ha lavorato molto per cercare di rinnovargli il contratto, ma deve cederlo per non vederlo partire gratis tra un anno. Abbiamo ricevuto due offerte, da 10 e 12 milioni di euro, da top club europei, ma il giocatore le ha rifiutate entrambe”.