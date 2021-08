Asse Roma-Milano: continua la trattativa per Florenzi, si discute della formula

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina, nella giornata di ieri sarebbe proseguita la trattativa tra Milan e Roma per portare Alessandro Florenzi a Milanello.

Le due società stanno trattando e stanno cercando di trovare un accordo per quanto riguarda la formula del trasferimento, la soluzione più probabile sarà un prestito con diritto di riscatto, una via di mezzo tra la volontà dei rossoneri, un prestito secco, e la richiesta della Roma, la cessione a titolo definitivo per monetizzare.

Anche sul prestito con diritto di riscatto però ci sono dei contrasti tra le due dirigenze: il Milan infatti vorrebbe un diritto senza esborso, mentre i giallorossi spingono per un prestito oneroso.