Tiémoué Bakayoko è vicinissimo a diventare un nuovo giocatore del Milan. Per la seconda volta.

Dopo il raggiungimento dell’accordo tra Milan e Chelsea, il centrocampista francese ha avuto il via libera per programmare il suo terzo viaggio in Italia, il secondo verso Milano.

Secondo quanto affermato da Daniele Longo, l’ex mediano di Monaco e Napoli atterrerà nel capoluogo lombardo nella giornata di domani.

#Bakayoko arriverà domani in Italia — Daniele Longo (@86_longo) August 27, 2021