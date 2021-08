Bakayoko, vicina la partenza in prestito: rinnovo di contratto e poi partirà

Tiémoué Bakayoko lascerà il Chelsea in questa stagione. Il francese ormai è fuori dai piani dei Blues ed è pronto a partire per trovare spazio. Come riportato anche da Gianluca Di Marzio, il Milan sarebbe molto vicino al centrocampista.

I rossoneri tuttavia non sono intenzionati ad acquistarlo a titolo definitivo: Bakayoko può arrivare solo in prestito. Secondo quanto riferisce Nicolò Schira, nelle ultime ore il Chelsea avrebbe aperto all’ipotesi del prestito. Il francese potrebbe estendere il suo contratto fino al 2023, per poi lasciare nuovamente il club inglese.