Bonucci torna a parlare della stagione al Milan: “Mi hanno insultato senza sapere”

Dopo l’Europeo vinto risultando il migliore in campo in finale, il difensore della Juventus Leonardo Bonucci ha risposto ad alcune domande in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport.

Tra le domande sull’europeo e sulla Juve, spunta una domanda riguardo la stagione 2017-2018 nella quale ha lasciato i bianconeri per vestire la maglia del Milan.

Queste sono state le sue parole: “Esperienza al Milan? In tanti mi hanno giudicato e insultato senza sapere. Ma io do sempre il massimo in campo”.