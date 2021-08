Brahim Diaz senza freni: Ibra, il Real, il Milan e la nuova stagione

Brahim Diaz, fresco nuovo numero 10 rossonero, ha parlato di diversi temi nel corso di una lunga intervista a Milan TV.

Ecco le sue dichiarazioni più importanti:

La partita con il Real Madrid: “Contro il Real abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo giocato con entusiasmo e voglia di vincere. È stato un buon test in vista della Serie A. Lunin ha fatto una grande parata sul mio ‘tiraggir’, ma sono sicuro che segnerò la prossima partita. Con la Juve segnai con il tiro a giro, con il Real ha fatto bene il portiere”.

La sua nuova stagione: “Voglio dare tutto per fare gol, assist e aiutare la squadra, che è la cosa più importante”.

Juventus-Milan: “Battere la Juventus è stato importante, sia per la squadra che per me. Abbiamo fatto una grande partita contro una grande squadra. E quella vittoria ci ha aiutato per il finale di stagione”.

Ibrahimovic: “Ibra, nonostante sia un grande del calcio, scherza con tutti. Vuole bene e mi parla sempre dandomi consigli. Ha una grande esperienza e fa la differenza, che giochi o no. Ti aiuta ad essere migliore nel calcio e nella vita”.

Sul Milan: “Devo dire grazie a tutti. È un onore giocare per il Milan ed avere questi tifosi. Si meritano tanto. Io sono felice di essere qui perché il Milan è una squadra incredibile ed un top club”.