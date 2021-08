Calabria: “Se nessuno continuerà a credere in noi tanto meglio. L’obiettivo è migliorarsi sempre”

Punto fermo del Milan targato Pioli, Davide Calabria ha messo nel mirino la prossima stagione come trampolino di lancio per migliorarsi e cercare di convincere Roberto Mancini in vista dei Mondiali in Qatar del 2022.

Il terzino rossonero, intervistato dal Corriere dello Sport, ha ribadito l’intenzione di voler dare il 100% per la maglia rossonera, come sottolineato dalle sue parole: “Lo scorso anno siamo arrivati secondi e nessuno pensava che avremmo potuto raggiungere quel risultato perché i favoriti per il titolo erano le formazioni arrivate tra le prime quattro la stagione precedente. Se adesso nessuno crederà in noi, tanto meglio“.

IN VISTA DELLA PROSSIMA STAGIONE – “L’obiettivo è continuare a migliorare. La squadra deve portare avanti un processo di crescita e quest’anno ci aspetta un nuovo step visto che giocheremo in Champions League e avremo altre gare di grandissimo livello“.