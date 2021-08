Situazione rinnovo: Kessié respinge l’offerta del Tottenham ma tutto dipende da Elliott

I due ultimi incontri non hanno avuto l’esito desiderato: c’è ancora distanza per il rinnovo del centrocampista ivoriano Franck Kessié con il Milan.

Dopo le parole d’amore del calciatore per i colori rossoneri, ci si aspettava un rinnovo immediato che però non è arrivato. Queste le parole di Maldini a riguardo: “Il rinnovo di Kessié? C’è una linea comune, dobbiamo fare ciò che è sostenibile. In passato questo non è stato fatto e abbiamo pagato. Sia i rinnovi che le acquisizioni seguiranno questo spirito. Non ho preconcetti, sono aperto a tante soluzioni”.

Se il discorso non dovesse chiudersi entro i prossimi sette giorni, Maldini è intenzionato a vendere il giocatore già quest’estate per evitare di perderlo a zero: su di lui è forte l’interesse del Tottenham, anche se una prima offerta è stata respinta dal giocatore stesso. La decisone finale spetterà a Elliott.