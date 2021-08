Calciomercato Milan: oggi firma Pellegri. Due nomi per la trequarti

L’ormai ex attaccante del Monaco Pietro Pellegri è sbarcato ieri sera a Milano e oggi si sottoporrà alle visite mediche, prima di firmare il suo contratto con il Milan. Continua lo sprint per Bakayoko e interessa molto anche Junior Messias, in caso di partenza di Samu Castillejo.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta Dello Sport, è corsa a due per il sostituto di Hakan Calhanoglu: i rossoneri sono infatti interessati al messicano Jesus Corona del Porto e allo spagnolo Paolo Sarabia del Psg.

Rimane più palpabile la prima opzione, in quanto lo stipendio di Sarabia a Parigi è molto elevato, anche se la voglia di essere protagonista potrebbe essere decisiva. Il dialogo con il Manchester City per Bernardo Silva è invece da considerarsi impraticabile.